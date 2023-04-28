Технологии 28 апреля 2023, 17:30 Проект стратегии развития беспилотной авиации сформировали в России Минпромторг России подготовил проект стратегии развития беспилотной авиации Freepik

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Российский Минпромторг сформировал проект стратегии развития беспилотной авиации страны до 2030 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Министерство промышленности и торговли подготовило проект стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года», — отметили в ведомстве.

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Документ передали на межведомственное согласование. Также его разместили в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», уточнили в министерстве.

Первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что стратегию утвердят до 1 июня 2023 года. Ее реализация позволит обеспечить технологический суверенитет в вопросах разработки, производства и безопасной эксплуатации гражданских дронов.

Важное направление стратегии — создание новых сегментов рынка с использованием российских систем беспилотников и их комплектующих, бортовых и наземных систем, добавили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщал, что Кремль даст ряд поручений после прошедшего у российского лидера совещания по развитию беспилотников.