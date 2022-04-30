Проект робота для добычи воды на Луне разработали в России

В России разработали проект робота, который сможет добывать воду из грунта Луны. В перспективе это позволит обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей. Авторами разработки стали ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (КИ).

Ученые, обосновывая целесообразность своего изобретения, отметили, что в отечественных и зарубежных проектах луноходов, которые есть сегодня, не предусмотрена функция добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта, отметило РИА «Новости».

По утверждению специалистов, этот робот сможет обеспечить водой лунную станцию. Также он сможет вести дозаправку ракет, в том числе c многоразовым ядерным ракетным двигателем.

Управление луноходом может вестись с Земли или окололунной орбитальной станции.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что страна будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. РФ, по словам главы государства, возобновит свою лунную программу. Речь идет о запуске автоматического аппарата «Луна-25», пояснил Путин.