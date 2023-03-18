Технологии 18 марта 2023, 04:27 Проект по космической безопасности «Млечный путь» стартовал в России ТАСС: система предупреждения об опасных ситуациях в космосе «Млечный путь» заработает в РФ flickr

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Подготовка проекта автоматизированной системы предупреждения об опасностях в околоземном космическом пространстве стартовала в России. Она получила название «Млечный путь, сообщил ТАСС со ссылкой на советника гендиректора АО „ЦНИИмаш“ (входит в Роскосмос) Максима Пенькова.

Обновленная система будет включать 65 телескопов и специализированные спутники мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из спутников запланирован на 2027 год. По словам Пенькова, в концу этого года планируется перейти к созданию аванпроекта системы. Одной из задач по завершении аванпроекта станет выбор формы работ системы.

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В частности, речь идет о техническом облике системы, ее масштабе, разнородности технических средств и других факторов, уточнил представитель «ЦНИИмаш». Кроме привлечения в федеральный проект организаций-разработчиков ведется поиск партнеров. О конкретном составе организаций-исполнителей опытно-конструкторских работ говорить пока рано, заметил специалист.

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Организации будут выбраны на конкурсной основе, предпочтение будет отдано высокотехнологичным и компетентным предприятиям, имеющим опыт создания такого рода систем.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил считать спутниковую группировку США законной целью для российских военных. По его словам, американские спутники помогают украинским боевикам координировать удары по российской территории.