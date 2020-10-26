Проект «Биосфера» экономит потребление энергии на Московском НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод усовершенствовал биологические очистные сооружения «Биосфера». Теперь очищенную до 99,9% воду применяют в приготовлении пара для предприятия. Уникальное для отрасли техническое решение сократит потребление тепловой и электрической энергии.

Ранее пар поступал с городской теплоэлектростанции, требуя для своего производства расходов воды и энергии. Технологии комплекса «Биосфера» обеспечивают максимальную очистку сточных вод предприятия, поэтому ее можно использовать для производства пара.

В рамках проекта создали отдельную инфраструктуру: проложили более 1,5 километра трубопроводов и построили новую насосную станцию.

Рост энергоэффективности и снижение расхода ресурсов — важное направление развития Московского НПЗ. Еще на стадии проектирования биологических инновационных сооружений „Биосфера“, в них заложили возможность сократить потребление ресурсов Виталий Зубер генеральный директор Московского НПЗ.

Он подчеркнул, что, благодаря работе комплекса, в повторный цикл возвращается свыше 80% воды. Получение пара из нее позволяет оптимизировать производственный цикл и сократить количество операций. За счет этого снижается потребление тепла и энергии.

Проект «Биосфера» Московского НПЗ вошел в число ключевых событий года экологии в России. Благодаря его работе, Московский НПЗ за два года сократил потребление речной воды более чем в пять раз и обеспечил экономию в четыре миллиона кубических метров — это объем половины Химкинского водохранилища.

Систему «Биосфера» отметили рядом отраслевых наград, в том числе премией правительства Москвы в области охраны окружающей среды. Два года назад проект вышел в финал международной энергетической премии Platts Global Energy Awards. «Биосфера» также была представлена в рамках международного форума «Экология» в числе проектов модернизации Московского НПЗ.