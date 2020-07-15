Продюсер Матвиенко назвал главные преимущества стриминг-сервисов

По его мнению, платформы такого рода несут массу пользы для современных исполнителей и индустрии в целом.

«Думаю, что чем больше музыкальных сервисов, тем лучше и для музыки, и для музыкантов. Будет большая конкуренция, больше будет авторских выплат для музыкантов. Чисто для музыки это хорошо», — процитировало Матвиенко ИА Nation News.

Он отметил, что не может назвать какой-то один наиболее качественный сервис, так как в настоящее время все платформы отвечают требованиям пользователей. Продюсер перечислил те приложения, которыми он пользовался, среди которых оказались «ВКонтакте», «БУМ» и «Яндекс.Музыка». Он признался, что не использует Spotify, хотя одно время работал на его американской версии. По его словам, сервис имеет довольно удобный интерфейс.