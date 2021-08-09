Продажу IPhone могут запретить в России из-за новой программы

Издание Financial Times и специалист по криптографии Мэтью Грин рассказали о новой программе, разработанной для IPhone. Программа будет анализировать фото на предмет запрещенных материалов. Однако из-за этой функции продажу устройств Apple в России могут запретить, передал LIFЕ.

Новый алгоритм называется NeuralMatch. Суть его заключается в следующем: специальная нейросеть сможет анализировать фотографии и видео на устройстве пользователя и «помечать» подозрительные материалы специальным маркером. Если подозрительных материалов накопится на устройстве слишком много, Apple расшифрует их, изучит и при необходимости обратится в правоохранительные органы. При этом сам пользователь о сканировании знать не будет.

Часть западных экспертов по кибербезопасности уже раскритиковали эту идею. По их мнению, подобная программа является ничем иным, как системой слежки. В России же подобная инициатива со стороны Apple может не вписаться в закон «О персональных данных». Вице-президент московской коллегии адвокатов «Ромашов, Романов и Парников» Евгений Ромашов отметил, что в России новая программа может отразиться на компании крупными штрафами.

«Если Apple срочно не объяснится перед властями стран, в которых работает, и просто запустит свой NeuralMatch, то будет прямое нарушение закона сразу по двум параметрам. Во-первых, анализируя содержимое фото и влезая в персональные данные без согласия пользователя, из-за чего могут изменить лицензионное соглашение, а во-вторых, передавая их третьим лицам — например, в органы или сотрудникам компании для анализа», — объяснил специалист.