Продажи смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2 стартовали в России
На российском рынке стартовали продажи смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2, которые представляют собой аппараты среднего класса. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, Nokia 7.2 получила тройную основную камеру с оптикой ZEISS на 48, 8 и 5 Мп, 6,3-дюймовый дисплей, а также батарею емкостью 3500 мАч.
Среди технических характеристик Nokia 6.2 обращают на себя внимание датчики изображения задней и фронтальной камер, а также более слабый процессор Snapdragon 636. Внутренняя память устройства — 32 Гб.