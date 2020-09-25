Продажи Samsung Galaxy Z Fold 2 стартовали в России

В России начинаются продажи нового смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold 2. Первая партия была раскуплена до официального старта продаж.

Как сообщает ТАСС, первоначально российский старт продаж новинки был запланирован на 18 сентября. Однако из-за высокого спроса его перенесли на неделю.

Предзаказ гибкого смартфона начался 1 сентября. Наибольший спрос гаджет вызвал у жителей Москвы, Поволжья и Юга России.

Большинство пользователей заинтересовала модель в черном цвете, а не бронзовом. На нее пришло почти 70% предзаказов.

Смартфон Galaxy Z Fold 2 имеет два экрана диагональю 7,6 и 6,2 дюйма, на них применяется ультратонкое стекло. Устройство оснащено пятью камерами — три 12-мегапиксельные на задней панели и две 10-мегапиксельные на фронтальной части устройства.

С 25 сентября смартфон доступен в официальном интернет и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров. Рекомендованная цена новинки 179 990 рублей. Модель представлена в двух цветах: черном и бронзовом.

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