Продажи новой версии Audi A6 allroad начались в России

В автомобиле кожаный салон, также он оснащен четырехзонным климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерами кругового обзора и матричными фарами.

Покупатели могут выбрать одни из трех вариантов окраски кузова металлик: коричневый soho brown, белый glacier white или зеленый gavial green.