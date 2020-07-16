16 июля 2020, 15:12
Продажи новой версии Audi A6 allroad начались в России
Продажи автомобиля Audi A6 allroad quattro в эксклюзивной лимитированной комплектации 20 Years Edition открылись в России. Об этом сообщила газета «Известия».
В автомобиле кожаный салон, также он оснащен четырехзонным климат-контролем, обогревом лобового стекла, камерами кругового обзора и матричными фарами.
Покупатели могут выбрать одни из трех вариантов окраски кузова металлик: коричневый soho brown, белый glacier white или зеленый gavial green.