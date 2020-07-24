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    24 июля 2020, 14:17

    Продажи нового смартфона Huawei стартовали в России

    Дарья Морозова

    Новый смартфон Huawei с 24 июля начал продаваться в России. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на сообщение компании.

    Новая модель оснащена пентакамерой со 100х-кратным цифровым зумом, фронтальной камерой на 32 мегапикселя, 6,58-дюймовый экраном.

    «Компания Huawei объявляет о завершении предзаказа на флагманский смартфон Huawei P40 Pro+», — говорится в сообщении. Также в компании уточнили, что теперь гаджет доступен в официальном интернет-магазине.

    Новости SMI.FM