24 июля 2020, 14:17
Продажи нового смартфона Huawei стартовали в России
Новый смартфон Huawei с 24 июля начал продаваться в России. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на сообщение компании.
Новая модель оснащена пентакамерой со 100х-кратным цифровым зумом, фронтальной камерой на 32 мегапикселя, 6,58-дюймовый экраном.
«Компания Huawei объявляет о завершении предзаказа на флагманский смартфон Huawei P40 Pro+», — говорится в сообщении. Также в компании уточнили, что теперь гаджет доступен в официальном интернет-магазине.