Продажи нового смартфона Huawei стартовали в России

Новая модель оснащена пентакамерой со 100х-кратным цифровым зумом, фронтальной камерой на 32 мегапикселя, 6,58-дюймовый экраном.

«Компания Huawei объявляет о завершении предзаказа на флагманский смартфон Huawei P40 Pro+», — говорится в сообщении. Также в компании уточнили, что теперь гаджет доступен в официальном интернет-магазине.