Продажи нового iPhone 12 стартуют в магазине на Тверской. Онлайн-трансляция

В последний рабочий день по всей России стартовали продажи смартфонов Apple iPhone 12 и IPhone 12 Pro. Все внимание приковано к Тверской улице в столице. Когда-то у этого re: Store собирались огромные очереди, а места продавались за крупные суммы. Посмотрим, вызовут ли ажиотаж новые гаджеты в этом году. Онлайн-трансляцию ведет «360».

В re: Store ранее рассказывали, что каждый новый iPhone продается в его сети лучше, чем предыдущий. Но пока на улице собралось немного людей. Помимо re: Store смартфоны можно приобрести в магазинах официальных ритейлеров — «Связной», МТС, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо», Ozon и «Мегафон Ритейл». А предзаказ нового гаджета можно было сделать еще 21 октября.

Спрос на предзаказ в этом году определенно вырос, но точные цифры не разглашаются. Самым популярным смартфоном у россиян оказался гаджет в новом цвете «тихоокеанский синий».

Несмотря на то, что продажи только начались, в Сети уже появились обзоры на новинку. И недостаток у нее все-таки есть — быстрая потеря заряда при подключении к сетям 5G.