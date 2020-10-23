Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России

Продажи новых моделей смартфонов Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro — начались в России с 23 октября. Торговать ими будут крупнейшие российские ритейлеры «Связной», МТС, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо», Ozon и «Мегафон Ритейл».

По данным РИА «Новости», поддерживающие новый стандарт мобильной связи 5G iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России с 23 октября. С 13 октября будут доступны iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 будет стоить в РФ от 79,99-94,99 тысячи, iPhone 12 Pro — 99,99-129,99 тысячи рублей, в зависимости от объема памяти устройства.

«Клиенты, сделавшие предзаказ на сайте, смогут получить свои заказы как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже», — рассказали в пресс-службе re:Store.

Новый телефон, на который был сделан предзаказ, покупатели получат с курьером «Яндекс.Go» уже в первые часы после старта продаж.

Вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин сообщил ТАСС, что 80% всех предзаказов в России пришлось на модель iPhone 12 Pro. Самой популярной моделью стал iPhone 12 Pro на 256 Гб в цвете «тихоокеанский синий». Почти 80% предзаказов поступило из городов-миллионников.

Большим недостатком iPhone 12 названа их способность очень быстро разряжаться при подключении к 5G.