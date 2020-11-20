20 ноября 2020, 15:09
Продажи флагмана Huawei Mate 40 Pro открыты в России
Начались продажи флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro в России. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
Известно, что он будет стоить 89 990 рублей.
В России будет представлен смартфон с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной памяти. Новинку можно приобрести в серебристом цвете. Чуть позже появится и классический черный.
Первая партия смартфонов вызвала ажиотаж среди Россиян, они были раскуплены очень быстро.