Продажи флагмана Huawei Mate 40 Pro открыты в России

Известно, что он будет стоить 89 990 рублей.

В России будет представлен смартфон с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной памяти. Новинку можно приобрести в серебристом цвете. Чуть позже появится и классический черный.

Первая партия смартфонов вызвала ажиотаж среди Россиян, они были раскуплены очень быстро.