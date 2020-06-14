Пробный запуск системы электронного голосования проведут в Москве

«Приблизительно 18-го числа», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о тестовом запуске системы электронного голосования.

О том, что систему испытают перед использованием во время голосования по поправкам в Конституцию сообщал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Он пояснял, что в тестировании примут участие жители столицы и проведут его на неделе после праздничных июньских выходных.

Электронное голосование в этом году пройдет в Москве и Нижегородской области. Зарегистрироваться для участии в голосовании могут граждане России старше 18 лет. Записаться можно на портале gosuslugi.ru, а в Москве еще и mos.ru, до 14:00 21 июня.

Само голосование пройдет с 25 по 30 июня.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию России планировали провести 22 апреля. Но президент Владимир Путин своим указом перенес его до стабилизации эпидемиологической обстановки. Позднее российский лидер объявил, что голосование пройдет 1 июля. Этот день станет выходным.