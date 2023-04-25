Технологии 25 апреля 2023, 12:15 Проблемы с цифровизацией производства признали в России Зампред Совбеза России Медведев перечислил решения проблем цифровизации производства РИА «Новости»

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Перевод российских промышленных компаний на цифровые производства буксует, но эта проблема решается путем развития собственных технологий. С таким заявлением выступил перед участниками марафона общества «Знание. Первые» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что проблемы с переводом промышленных предприятий на цифру связан прежде всего с попыткам отрезать Россию от уже разработанных продуктов и программ. При этом развитие собственного софта проходит не так быстро, как хотелось бы.

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«С цифровизацией есть проблемы, и это правда. <...> В настоящий момент нас пытаются отрезать от массы продуктов для внедрения цифровых технологий — это касается и электронной компонентной базы, и того, что принято называть софтом», — заявил Медведев.

Он добавил, что проблема заключается не только в санкциях, но и возможностях отечественных разработчиков приложить больше энергии для создания собственных программ. Хотя успешные кейсы в этой области есть.

Медведев напомнил, что Россия остается мировым лидером по внедрению цифровых сервисов. Поэтому все возможности для перехода отечественных производств на современные технологии существуют и их нужно воплощать.

В ходе своего выступления Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно справились со своей задачей по обеспечению армии, несмотря на повышенную нагрузку. Поэтому все прогнозы недружественных стран о дефиците вооружений оказались беспочвенными.