  • Крупнейшие операторы связи могут запустить отслеживающее ПО

    29 октября 2019, 03:15

    Александра Каширина

    Сбои в работе с интернетом могут быть устранены более оперативно благодаря приложению Megabitus. Об этом сообщила газета «Известия».
    Крупнейшие операторы связи могут запустить отслеживающее ПО

    Крупнейшие операторы связи России возможно запустят специальное отслеживающее программное обеспечение, которое позволит узнавать о проблемах с интернетом не дожидаясь звонка от недовольного пользователя.

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    Гражданам предложат установить на свои устройства приложение Megabitus, которое будет следить за скоростью интернета, задержками передачи данных и другими параметрами соединения и передавать их провайдеру.

    По словам экспертов, такое ПО будет способно передавать компаниям и некоторые личные данные клиентов. К тому же, большинство серьезных проблем с интернетом невозможно решить дистанционно.

    Внедрением такого мониторингового ПО пока заинтересовалась компания «Ростелеком».

    Ранее в СМИ сообщалось, что Илон Маск отправил свой первый твитт через сеть глобального интернет-доступа Starlink, работающую по беспроводным провайдерам из космоса.