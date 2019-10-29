Крупнейшие операторы связи могут запустить отслеживающее ПО

Крупнейшие операторы связи России возможно запустят специальное отслеживающее программное обеспечение, которое позволит узнавать о проблемах с интернетом не дожидаясь звонка от недовольного пользователя.

Ростелеком: Huawei обожглась на Andriod и не хочет работать с «Авророй» Подробнее

Гражданам предложат установить на свои устройства приложение Megabitus, которое будет следить за скоростью интернета, задержками передачи данных и другими параметрами соединения и передавать их провайдеру.

По словам экспертов, такое ПО будет способно передавать компаниям и некоторые личные данные клиентов. К тому же, большинство серьезных проблем с интернетом невозможно решить дистанционно.

Внедрением такого мониторингового ПО пока заинтересовалась компания «Ростелеком».

Ранее в СМИ сообщалось, что Илон Маск отправил свой первый твитт через сеть глобального интернет-доступа Starlink, работающую по беспроводным провайдерам из космоса.