«Одноклассники» начнут банить за кликбейт и массовые призывы ставить «класс»

В социальной сети «Одноклассники» решили повысить качество контента. Поиском кликбейта, вредоносных ссылок и массовых призывов ставить «класс» займется система на базе платформы «Робби».

Алгоритм, рассказал сайт vc.ru, будет распознавать и анализировать текст не только на изображениях, но и на постах. Он способен находить публикации, ведущие в богатые спамом группы или с вредоносными внешними ссылками.

В ленту подписок и рекомендации такие публикации не попадут. При повторном нарушении в выдаче перестанут ранжироваться все посты группы. Запрет на попадание в ленты будет как постоянным, так и временным.

Систему в дальнейшем планируют расширить другими инструментами, повышающими качество контента соцсети. До нововведения кликбейт и некачественный контент в «Одноклассниках» блокировали или понижали в выдаче только после поступивших от пользователей жалоб.

Ранее «Одноклассники» признали одним из лучших приложением для видеозвонков для устройств на платформе Android.