Признаки шпионажа выявили в приложениях для очистки памяти смартфонов в России

Специалисты Роскачества нашли признаки шпионажа в приложениях, которые используются для очистки памяти смартфонов. Они требуют доступ к данным, в них много рекламы и других вещей.

«У самых популярных клинеров миллионы скачиваний в Google Play, мы решили сконцентрироваться именно на приложениях для платформы Android, поскольку вероятность столкнуться с некачественными и даже мошенническими клинерами в Google Play значительно выше, чем в AppStore», — приводит ТАСС текст сообщения Роскачества.

Специалисты организации изучили 60 приложений. Чаще всего подозрительные программы забиты рекламой настолько, что пользоваться ими трудно. Эксперты выявили избыточные запросы доступа к функциям смартфона. В двух приложениях нашли явные признаки встроенных шпионских программ.

Как отметили в Роскачестве, отключить рекламу можно было лишь в 4% проверенных приложений. Более 50% программ проверяют Wi-Fi-сеть, в которой находится смартфон, что чревато перехватом трафика.

Наибольшее подозрение вызвали две программы: Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster. Эти приложения запрашивают доступ даже к контактам и управлению звонками.