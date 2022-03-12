Привыкли к сторис. Куда переместятся российские пользователи Instagram

Российские пользователи Instagram после его блокировки перейдут во «ВКонтакте» и в Telegram. В приоритете останется «ВКонтакте», предрек директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Его слова передало РИА «Новости».

«Для многих пользователей Instagram важны сторис. В Telegram сторис нет, поэтому многие, естественно, рванут во „ВКонтакте“ и будут там же пытаться удовлетворять подписчиков тем же контентом», — считает Зыков.

Он предположил, что новые площадки будут искать почти 1,1 тысячи блогеров-миллионников Instagram.

По данным Зыкова, в сети 38 миллионов человек — учитываются пользователи, выложившие хотя бы один пост. Блогеров с аудиторией от 100 тысяч до миллиона подписчиков — 18,5 тысячи. Тех, у кого подписчиков от 10 тысяч до 100 тысяч, — еще 268 тысяч. По подсчетам эксперта, совокупный ежегодный доход блогеров от прямых рекламных интеграций в Instagram — 100 миллионов долларов.

О блокировке Instagram на территории РФ стало известно в пятницу, 11 марта. C таким требованием к Роскомнадзору выступила Генеральная прокуратура. Как заявил регулятор, сеть позволила распространение материалов, призывающих к совершению насильственных действий в отношении российских граждан, включая военнослужащих.

Процедура введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ завершится в 00:00 14 марта.

Глава социальной сети Instagram Адам Моззери заявил, что ее блокировка в РФ отрежет «друг от друга и от остального мира» 80 миллионов человек: по его данным, около 80% россиян подписаны на аккаунты за пределами своей страны.