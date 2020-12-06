Привычка отключать Wi-Fi-роутер на ночь оказалась бесполезной

Если бы Wi-Fi атаковали люди, тогда был бы смысл отключать роутер на ночь. Об этом заявил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» Олег Седов. Однако атаки совершают роботы, которые не работают по дням недели и рабочим часам.

В связи с этим специалист призвал соблюдать простые правила кибергигиены, поддерживать безопасность своих устройств и приложений.

Это же подтвердил ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс.

«Если у человека есть опасения, что кто-то может взломать его Wi-Fi, то я могу сказать, что для этого злоумышленник должен находиться в зоне действия Wi-Fi, то есть он должен быть в вашем доме или очень близко к нему», — отметил он.

Хакеры знают учетные данные, которые производители устанавливают почти на все популярные на рынке роутеры. Поэтому их сразу необходимо сменить после покупки нового или подержанного роутера. Корронс призвал установить пароль по правилам создания надежных паролей.

Еще важно включить шифрование WPA2 (или WPA3) — вторую и третью версии протокола безопасности Wi-Fi Protected Access. Они защищают роутер от нежелательного доступа благодаря шифрованию AES.

При настройке роутера также можно изменить SSID — имя сети Wi-Fi. Новые устройства в основном отображают марку и модель роутера в SSID, хакеры могут воспользоваться данной информацией. Лучше самому придумать имя сети.

Любой, кто физически прикоснется к роутеру, сможет нажать кнопку WPS и подключиться. По этой причине лучше отключить WPS как можно скорее.