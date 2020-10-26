Регистрацию сайтов предложили привязать к «Госуслугам»

Предлагается идентифицировать администраторов сайтов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется в «Госуслугах».

С одной стороны, это позволит регистраторам доменов не запрашивать данные у каждого клиента, получая их напрямую из системы. С другой, «облегчит работу правоохранительным органам», рассказал изданию глава Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ, компания-администратор доменов .ru и .рф) Андрей Воробьев.

Всего в зоне .ru зарегистрировано 4,97 миллиона доменов (сайтов), в .рф — 723 тысячи. Изначально регистраторы покупают домены у КЦ по 120 рублей за штуку. Затем перепродают их. Например, Reg.ru просит за одно доменное имя в зоне .ru 199 рублей в год. На вторичном рынке стоимость доменных имен может составлять от десятков тысяч до миллионов рублей.