«Пришлось позаморачиваться». Программист оценил приложение Clubhouse для Android

Россиянин Григорий Клюшников за один день создал приложение Clubhouse для Android. Программист и блогер Сергей Вакулин заметил в беседе с «360», что для разработчика с опытом труда это не составит.

Вакулин пояснил, что ознакомился с биографией Клюшникова: мужчина уже достиг определенных навыков, работал во «ВКонтакте» и создал Android-приложение для соцсети.

«Одному человеку, конечно, пришлось позаморачиваться», — оценил работу россиянина блогер. Он пояснил, что написать программный код — полдела, нужно работать с графикой. Скорее всего, на это и подключение микрофона ушло немало времени.

Созданная Клюшниковым версия Clubhouse, по словам программиста, взаимодействует с API (программный интерфейс приложения — прим. ред.).

«Поскольку это неофициальное приложение, регистрацию сначала нужно пройти на платформе iOS. В дальнейшем потребуется просто авторизация через Android», — подчеркнул Вакулин.

Организацию взаимодействия с API он оценил как процесс средней сложности. Гораздо сложнее для Клюшникова, предположил он, была отладка работы голосовых сообщений.

«Там еще нет преимущества администраторов беседы, которые могли бы блокировать участников. Скорее всего, это связано с тем, что API этого не позволяет», — сказал Вакулин.

Приложение, заключил он, взаимодействует с официальным, основываясь на его документации для разработчиков, скорее всего. Аналогичная схема есть во «ВКонтакте».

Clubhouse для Android Григорий Клюшников выпустил, поскольку ему надоело ждать официального релиза. Россиянин назвал свое детище сырой версией, «обмотанной синей изолентой».