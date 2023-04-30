30 апреля 2023, 09:38
Принцип действия самого разрушительного оружия США раскрыли в России
Kp.ru раскрыл принцип действия самого разрушительного оружия в мире HAARP США
Ионосферный комплекс HAARP, находящийся в Норвегии, способен пускать радиоволны, вызывая землетрясения и любые изменения погоды. На это указали в материале сайта kp.ru.
Авторы статьи отметили, что некоторые исследователи обнаружили связь между станцией HAARP и аномальной жарой, наводнениями и снегопадами.
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Предположительно, станция способна с помощью радиоволн влиять на электрические слои атмосферы, вызывая изменения климата и даже землетрясения. При этом научные теории эти данные не подтверждают.
Станция находится в Норвегии, но ее деятельностью серьезно интересуются США. Фактически проект контролирует американское Минобороны. Ученые считают, что станция способна изменить ионосферу над Черным морем и восточной частью России, называя ее «оружием Армагеддона».
Ранее физик Андрей Волков сравнил HAARP с огромной микроволновкой, которая способна сфокусировать свое излучение в определенной точке планеты.
США
Оружие
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