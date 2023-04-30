Технологии 30 апреля 2023, 09:38 Принцип действия самого разрушительного оружия США раскрыли в России Kp.ru раскрыл принцип действия самого разрушительного оружия в мире HAARP США Википедия

Читать 360tv в

Ионосферный комплекс HAARP, находящийся в Норвегии, способен пускать радиоволны, вызывая землетрясения и любые изменения погоды. На это указали в материале сайта kp.ru.

Авторы статьи отметили, что некоторые исследователи обнаружили связь между станцией HAARP и аномальной жарой, наводнениями и снегопадами.

Реклама

Предположительно, станция способна с помощью радиоволн влиять на электрические слои атмосферы, вызывая изменения климата и даже землетрясения. При этом научные теории эти данные не подтверждают.

Станция находится в Норвегии, но ее деятельностью серьезно интересуются США. Фактически проект контролирует американское Минобороны. Ученые считают, что станция способна изменить ионосферу над Черным морем и восточной частью России, называя ее «оружием Армагеддона».

Ранее физик Андрей Волков сравнил HAARP с огромной микроволновкой, которая способна сфокусировать свое излучение в определенной точке планеты.