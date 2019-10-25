Приложения-миллионники на Android поймали на шпионаже за пользователями

Пользователей устройств на операционной системе Android предупредили, что в онлайн-магазине есть приложения, ставящие под угрозу безопасность гаджетов. Сервисы уже имеют миллионы скачиваний, за что их можно прозвать «приложениями-миллионниками».

Ряд сервисов замаскирован под приложения для загрузки видео, заметок, музыкальных проигрывателей и даже радио, узнали специалисты ESET. Один из видеоплееров, например, имеет пять миллионов загрузок.

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Кроме того, многие сервисы прячутся в памяти телефона, делая их удаление почти невозможным. Приложения не просто захламляют память гаджета, но и снижают объем аккумулятора из-за массы рекламных объявлений при открытии, отсылают информацию с устройства мошенникам и даже могут установить вредоносное программное обеспечение.

Специалисты нашли как минимум 42 приложения со скрытыми функциями, и все они доступны в Google Play — магазине Android. Они замаскированы не только под полезные продукты типа видеоплеера или загрузчика файлов, но и под «создатель рингтонов» (видимо, это сервис, в котором можно обрезать определенный момент трека, чтобы поставить его на звонок), развлекательные сервисы типа мобильных игр, а также под приложения сомнительной полезности — напоминалки о времени питья воды.

Так как от них сложно избавиться, самым лучшим выходом из ситуации будет скачивание лишь тех приложений, которым можно доверять. Обычно в отзывах к таким сервисам есть много как положительных, так и отрицательных отзывов, стоят высокие оценки, а по поиску в интернете о них будут хоть какие-то статьи.