Приложение «ВКонтакте» исчезло из App Store: возможные причины | 360°

Технологии 26 сентября 2022, 22:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

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Viber Приложение «ВКонтакте» исчезло из App Store Приложение «ВКонтакте» больше недоступно в App Store РИА «Новости»

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Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из магазина App Store. Владельцы гаджетов Apple больше не могут обновить или загрузить приложение.

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Также из магазина приложений пропал музыкальный сервис «VK Музыка», но «VK Клипы» и «Мессенджер» продолжают работать.

При попытке найти приложение «ВКонтакте» поиск App Store выдает только неофициальные программы, дающие доступ к социальной сети. Для пользователей гаджетов на Android приложение «ВКонтакте» остается доступным.

В корпорации VK, которой принадлежит социальная сеть «ВКонткте» ситуацию с исчезнувшим из App Store приложением пока никак не прокомментировали.

С чем связано исчезновение неизвестно. Но на минувшей неделе Apple выпустила очередное большое обновление операционной сети iOS 16. Кроме того, раннее из магазина App Store пропадали приложения российских банков, попавших под американские санкции после начала проведения специальной операции.

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