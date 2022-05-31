Приложение Tor Browser удалят из Google Play по решению суда
Роскомнадзор потребовал от Google удалить из маркетплейса компании браузер Tor
Роскомнадзор потребовал от Google удалить из маркетплейса компании браузер Tor. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — сообщили представители регулятора.
Они отметили, что ранее суд признал контент браузера «запрещенным к распространению на территории Российской Федерации». Также представители органа исполнительной власти назвали незаконным и само приложение. По их мнению, браузер открывает пользователям доступ к нелегальной информации, которая «способствует совершению уголовных преступлений».
В конце 2021 года Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу The Tor Project Об этом сообщил RT. Представители регулятора отметили, что решение связано с информацией, которая открывала доступ к незаконному контенту.
Журналисты RT уточнили, что Роскомнадзор ограничил доступ к основному сайту браузера Tor. Его иногда использовали для анонимного выхода в интернет, в том числе в даркнет.