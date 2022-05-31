Приложение Tor Browser удалят из Google Play по решению суда

Роскомнадзор потребовал от Google удалить из маркетплейса компании браузер Tor. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — сообщили представители регулятора.

Они отметили, что ранее суд признал контент браузера «запрещенным к распространению на территории Российской Федерации». Также представители органа исполнительной власти назвали незаконным и само приложение. По их мнению, браузер открывает пользователям доступ к нелегальной информации, которая «способствует совершению уголовных преступлений».

В конце 2021 года Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу The Tor Project Об этом сообщил RT. Представители регулятора отметили, что решение связано с информацией, которая открывала доступ к незаконному контенту.

Журналисты RT уточнили, что Роскомнадзор ограничил доступ к основному сайту браузера Tor. Его иногда использовали для анонимного выхода в интернет, в том числе в даркнет.