Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Play Market

В российских версиях App Store, Play Market и Microsoft Store появилось приложение Spotify. Оно стало доступно для пользователей днем 14 июля.

Теперь официальный сайт музыкального сервиса можно открыть на территории России без VPN. Пользователи могут там зарегистрироваться, оформить подписку и начать использовать веб-версию для прослушивания музыки.

Ранее сервис косвенно подтвердил, что заработает в стране с 15 июля — ранее на сайте появились юридические права для РФ, которые вступят в силу в среду.

Официально Spotify пока не объявлял о запуске на территории России. Однако источники различных изданий сообщали, что приложение должно заработать в стране уже во втором квартале 2020 года. Ранее сервис объявлял о планах войти на российский рынок. Начиная с 2014 года Spotify не раз называл предварительные сроки запуска, но так и не начал работу по различным причинам.