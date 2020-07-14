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    14 июля 2020, 18:26

    Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Play Market

    Нина Петлинова

    В российских версиях App Store, Play Market и Microsoft Store появилось приложение Spotify. Оно стало доступно для пользователей днем 14 июля.
    Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Play Market

    Теперь официальный сайт музыкального сервиса можно открыть на территории России без VPN. Пользователи могут там зарегистрироваться, оформить подписку и начать использовать веб-версию для прослушивания музыки.

    Ранее сервис косвенно подтвердил, что заработает в стране с 15 июля — ранее на сайте появились юридические права для РФ, которые вступят в силу в среду.

    Официально Spotify пока не объявлял о запуске на территории России. Однако источники различных изданий сообщали, что приложение должно заработать в стране уже во втором квартале 2020 года. Ранее сервис объявлял о планах войти на российский рынок. Начиная с 2014 года Spotify не раз называл предварительные сроки запуска, но так и не начал работу по различным причинам.