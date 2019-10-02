Приложение Росстата появилось в App Store

Собственное мобильное приложение Росстата стало доступно для скачивания в App Store сегодня, 2 октября. По заявлению пресс-службы Росстата, приложение для OC Android появится в ближайшее время.

Пресс-служба отметила, что Росстат своевременно направил Google Play и App Store заявки на размещение приложений.

«1 октября мы получили подтверждение из App Store и сегодня наше приложение уже можно скачать. Мы надеемся, что и владельцы телефонов на ОС Android сегодня-завтра смогут установить себе наше мобильное приложение», — сообщили в Росстате.

По данным пресс-службы ведомства, создание мобильных приложений для ОС Android и iOS было предусмотрено контрактом, заключенным летом 2017 года с компанией «Ланит». В задачи входило создание нового интернет-портала Росстата, мобильных приложений, а также витрин данных. На выполнение задач по контракту было выделено 65 миллионов рублей.

Счетная палата сообщила в конце августа, что мобильное приложение Росстата отсутствовало на момент проверки на площадках Google Play и App Store.

Пресс-служба Росстата заявляла, что мобильные приложения будут доступны в App Store и Google Play к 30 сентября 2019 года. Задержку их включения в список приложений Росстат связывает с тем, что мобильные приложения были утверждены прежним руководством, и позже потребовалась техническая доработка интернет-портала, без полноценной работы которого было невозможно функционирование приложений.