Приложение поможет сделать селфи из космоса

Новое бесплатное мобильное приложение Spelfie способно подключаться к спутниковым камерам Airbus и позволяет сделать селфи с высоты 640 километров. Лицо пользователя крупным планом видно не будет, но масштабное событие снять вполне возможно.

Селфи мрачного болельщика стало мемом. Видео Подробнее

Как сообщило издание Daily Mail, фотографию будет сделана и отправлена пользователю в тот же день. Приложение предназначено для съемок больших групп людей, спортивных или экологических мероприятий.

В документальном фильме ВВС был приведен пример такой фотографии. Ее сделали активисты, выступающие против загрязнения пластиком острова Бали. Они выстроились так, чтобы получилась надпись: «Действую сейчас!». Затем активисты получили снимок, на котором камера смотрит на Землю сквозь дымку облаков, и их лозунг хорошо виден.

Создатели приложения надеются, что их продукт поможет повысить осведомленность людей о происходящем на планете в глобальном масштабе.

С помощью новой программы также можно будет сообщать о многих проблемах — пожарах, извержениях, наводнениях и засухе.