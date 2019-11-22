Приложение поможет сделать селфи из космоса
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Как сообщило издание Daily Mail, фотографию будет сделана и отправлена пользователю в тот же день. Приложение предназначено для съемок больших групп людей, спортивных или экологических мероприятий.
В документальном фильме ВВС был приведен пример такой фотографии. Ее сделали активисты, выступающие против загрязнения пластиком острова Бали. Они выстроились так, чтобы получилась надпись: «Действую сейчас!». Затем активисты получили снимок, на котором камера смотрит на Землю сквозь дымку облаков, и их лозунг хорошо виден.
Создатели приложения надеются, что их продукт поможет повысить осведомленность людей о происходящем на планете в глобальном масштабе.
С помощью новой программы также можно будет сообщать о многих проблемах — пожарах, извержениях, наводнениях и засухе.