Minecraft удалили в российских Google Play и App Store

Российские владельцы гаджетов на операционных системах Android и iOS больше не могут скачивать игру Minecraft в магазинах приложений. Вместо этого они получают уведомление, что игра недоступна в выбранной стране. Об этом сообщил «Коммерсант».

В издании пояснили, что недоступность игры связана с уходом с российского рынка компании Microsoft. Накануне корпорация объявила, что приостанавливает продажи своих товаров и предоставление услуг российским клиентам.

Президент корпорации Брэд Смит объяснил такое решение ответом на операцию по демилитаризации Украины и решением стран Запада ввести санкции против России.

Ранее на этой неделе продажу техники и оказание услуг россиянам прекратила компания Apple.