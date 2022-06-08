Приложение для онлайн-голосования появятся на RuStore и NashStore

В отечественных магазинах приложений для Android RuStore и NashStore россияне смогут скачать приложение для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре. Об этом сообщило Минцифры.

«Приложение для онлайн-голосования можно будет скачать в защищенных российских магазинах для Android (RuStore и NashStore)», — сказано в сообщении пресс-службы министерства.

В этом году, как указано в сообщении, формат наблюдения в единый день голосования усовершенствуют. К примеру, планируются процедуры назначения наблюдателей через «Госуслуги».

При этом подать заявление на участие в дистанционном голосовании через «Госуслуги» можно будет даже в том случае, если в регионе проводятся лишь муниципальные выборы. До этого, как уточнили в ведомстве, можно было подать только совмещенную заявку на выборы всех уровней.

Единый день голосования состоится в России в сентябре. Некоторые регионы смогут участвовать в нем дистанционно. Прием заявлений на участие в онлайн-голосовании через портал госуслуг пройдет с 26 июля до 6 сентября.