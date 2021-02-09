Приложение для быстрой подачи жалоб на «запрещенку» появилось в России

Роскомнадзор запустил мобильное приложение, которое позволит ведомству ускоренно рассматривать жалобы россиян на запрещенную информацию. Речь идет в том числе про детскую порнографию, пропаганду суицида и наркотиков.

Об этом Роскомнадзор сообщил на своем официальном сайте. В ведомстве уточнили, что сейчас началось бета-тестирование приложения. Бета-версию можно скачать уже сейчас — в App Store и Google Play. Чтобы воспользоваться приложением, нужно авторизоваться через госуслуги — дополнительная регистрация не нужна.

«Цель приложения „РКН“ — повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов», — сказано в сообщении.

В РКН отметили, что противоправным контентом, распространение которого в Сети запрещено, является детская порнография, пропаганда суицида, наркотических средств и другие подобные материалы. Все они внесены в Единый реестр запрещенных сайтов.

В ведомстве пояснили, что новое приложение дополнит канал обратной связи, с помощью которого с ноября 2012 года россияне более 31 тысячи раз пожаловались на детскую порнографию, почти 643 тысячи — на сообщения о незаконном обороне наркотиков, 215 тысяч раз сообщили о постах с призывами к суициду, а также около 1,5 миллиона раз — о нелегальных азартных играх.

С начала работы этого сервиса РКН в общей сложности получил и рассмотрел свыше 2,7 миллионов сообщений о информации в Сети, которая нарушает российские законы.