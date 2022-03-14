Приложение Apple сделало Украину частью России

Приложение «Погода» от Apple отобразило Украину в качестве российской территории. Такие данные появились на платформе в понедельник, 14 марта.

При введении в поиске слова «Украина» появляются строки, где украинская территория обозначается в качестве российского региона.

Источник фото: Twitter

Прогнозы погоды внутри страны показываются также с аналогичным обозначением принадлежности страны.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что предложение Украине о признании Крыма российским, а ДНР и ЛНР независимыми государствами, является выполнимым и логичным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что признание Крыма в качестве российского региона, а также самопровозглашенных республик Донбасса независимыми государствами является одним из условий, выдвинутых Россией украинским властям для завершения специальной операции. Оно стоит наряду с внесением поправок в Конституцию Украины и отказом страны от претензий на членство в каком-либо блоке.