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    14 марта 2022, 02:34

    Приложение Apple сделало Украину частью России

    Приложение «Погода» от Apple сделало Украину частью России

    Алексей Иванчин

    Приложение «Погода» от Apple отобразило Украину в качестве российской территории. Такие данные появились на платформе в понедельник, 14 марта.

    Приложение Apple сделало Украину частью России

    При введении в поиске слова «Украина» появляются строки, где украинская территория обозначается в качестве российского региона.

    Приложение Apple сделало Украину частью России | Изображение 1Источник фото: Twitter

    Прогнозы погоды внутри страны показываются также с аналогичным обозначением принадлежности страны.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что предложение Украине о признании Крыма российским, а ДНР и ЛНР независимыми государствами, является выполнимым и логичным.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что признание Крыма в качестве российского региона, а также самопровозглашенных республик Донбасса независимыми государствами является одним из условий, выдвинутых Россией украинским властям для завершения специальной операции. Оно стоит наряду с внесением поправок в Конституцию Украины и отказом страны от претензий на членство в каком-либо блоке.