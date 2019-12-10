«Придется менять смартфон»: WhatsApp перестанет работать на старых устройствах

Уже в следующем году пользователи не смогут отправлять сообщения и звонить в WhatsApp. Приложение перестанет работать на старых версиях Android и iOS. Как рассказал «360» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, после отключения людям придется купить другой телефон или использовать другие программы, лайфхаков просто нет.

По словам Зыкова, старая версия приложения будет работать на гаджетах, но не очень хорошо. Компания перестанет ее поддерживать, а это значит, что со временем некоторые функции перестанут работать.

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«Для чего это делается? Компания пытается оптимизировать свои расходы. У компании Facebook миллиарды пользователей по всему миру, и когда речь идет о миллионах, для нее это не очень значительное число. Тем более что на старых платформах сидят всего миллионы людей, при этом эти платформы довольно старые с точки зрения разработки», — пояснил эксперт.

Он добавил, что компании всегда выгоднее взять разработчиков и перебросить их на новые гаджеты и платформы. Каждую новую функцию перед внедрением всегда тестируют на всех операционных системах, которые непрерывно обновляются. Таким образом растет и объем работ, который нужно выполнить специалистам, поэтому от старых платформ отказываются.

«Для пользователей это, конечно, грустная история, потому что люди не видели необходимости, для чего им нужно менять свой смартфон. Вроде звонить можно, SМS получать, WhatsApp пользоваться, фотографировать можно, а что еще нужно», — подчеркнул Зыков.

Многие не гонятся за новыми моделями и уделяют внимание только функциональности. Теперь же компания пользователям «фактически подкладывает свинью».

«Они какое-то время смогут еще пользоваться телефонами, но со временем им придется либо менять девайс, либо менять мессенджер», — добавил эксперт.

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Он напомнил, что существует множество приложений для общения, например, «ВКонтакте» или «Одноклассники». Но если человек не готов отказаться от WhatsApp, то придется приобрести новое устройство. Также всегда следует обновлять операционную систему гаджета, чтобы поддерживались различные приложения.

Ранее стало известно, что в начале 2020 года WhatsApp перестанет работать на Windows Phone. В феврале приложением не смогут воспользоваться и пользователи Android, у который установлена версия до 2.3.7, а также — операционных систем до iOS 8.