Заявление Дурова про WhatsApp объяснили конкурентной борьбой | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 10:35 Поделиться Telegram

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Viber Заявление Дурова про WhatsApp объяснили конкурентной борьбой Специалист по кибербезопасности Ульянов назвал заявление Дурова конкурентной борьбой piqsels

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Заявление основателя Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова об опасности использования мессенджера WhatsApp сделано в рамках конкурентной борьбы, а так у любой программы есть уязвимости для хакеров, просто их могли еще не найти. Об этом «360» рассказал специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его мнению, к подобным заявлениям стоит относиться с определенной долей скепсиса.

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«Любые программы, которыми мы пользуемся, и для обычных пользователей, и корпоративные, они все так или иначе уязвимы. И если сейчас мы не знаем о существовании каких-либо уязвимостей, это еще не значит, что их вообще нет — просто их на данном этапе не обнаружили», — сказал Ульянов.

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Он отметил также, что программы «работают не в вакууме, а в естественной живой среде». То есть, всегда имеет место человеческий фактор — данные даже относительно безопасной программы могут быть скомпрометированы сотрудниками.

«Так что не стоит считать, будто есть один мессенджер, который абсолютно уникален с точки зрения устройства и безопасности, и другой, который дырявый и плохой и им не стоит пользоваться. Нет, это заявление скорее сделано в рамках конкурентной борьбы», — заявил специалист по кибербезопасности.

Владимир Ульянов также отметил, что в любом приложении есть настройки, которые позволяют увеличить уровень его безопасности. И напомнил, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам, присланным от неизвестного адресата.

До этого Павел Дуров в своем Telegram-канале предупредил об опасности использования конкурирующего мессенджера WhatsApp. По его словам, хакеры могут получить через него доступ к данным смартфона. В связи с чем Дуров призвал всех перейти на другой сервис.

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