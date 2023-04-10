Технологии 10 апреля 2023, 20:30 Причин для разблокировки Twitter в России не нашли Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter Unsplash

Читать 360tv в

В Роскомнадзоре не нашли оснований, чтобы снять блокировку с социальной сети Twitter. Администрация площадки до сих пор не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет», — подчеркнули в РКН.

Реклама

Возможность снятия блокировки с Twitter ранее предложил рассмотреть замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его мнению, платформу можно было бы использовать для объяснения западной аудитории точки зрения российских властей.

К инициативе депутата отнеслись неоднозначно. Президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов в беседе с «360» отмечал, что Twitter и другие соцсети используют для дезинформации и расшатывания населения России.

Правозащитник Александр Ионов, наоборот, допустил полную разблокировку всех соцсетей в стране.