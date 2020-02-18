Прибор для выявления поддельного вина разработали в России

Любители вина начнут определять настоящее виноградное вино от подкрашенной спиртовой настойки при помощи специального прибора, который запатентовали российские ученые. О том, как работает изобретение, рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко.

В беседе с РИА «Новости» он пояснил, что прибор фиксирует оттенки света, пропущенного через жидкость. Если производитель использовал химические красители для производства алкоголя, то это будет видно. Прибор также можно использовать для проверки наличия красителей в соках.

«Нужно понимать, что с его помощью можно будет проводить только предварительный тест на наличие синтетических красителей, для обращения в суд этого будет недостаточно, и это не отменяет действующую процедуру проведения контрольных анализов», — отметил Сергей Донченко. Он подчеркнул, что изобретение направлено на то, чтобы потребители могли обнаружить подделку.

Серийное производство этих приборов институт готов начать на своих мощностях. По словам эксперта, цена за датчик будет по карману многим.