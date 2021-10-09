Прибор для выявления лжи по звучанию голоса разработали в России

Российские инженеры разработали первую в мире систему распознавания лжи по звучанию голоса. Компьютерный алгоритм оценивает акустические параметры речи, потом сравнивает данные и выносит решение, можно ли доверять сказанным словам.

Авторы проекта уверяют, что в голосе можно распознать признаки обмана, сообщила газета «Известия». Однако в успех подобной разработки верят не все.

Специалисты полагают, что к таким новшествам и, тем более, их результатам нужно относиться со всей возможной осторожностью. Интерпретировать полученные данные о якобы обмане все еще крайне сложно.

Новая онлайн-система получила название RiskControl. Ее действие основывается на простой истине: если человек понимает, что ему нужно врать, то у него возникает большой или не очень стресс. Признаки такого состояния фиксируются различными приборами. Теперь изобретен и тот, который в силах вычислить стресс по голосовым параметрам.

Американские ученые разработали имплант, который помогает бороться с депрессией. Перед приступом такого состояния изменяются некоторые показатели мозговой активности. Устройство само на них реагирует и посылает в мозг электрические импульсы. Острый перепад настроения удается купировать.