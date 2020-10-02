Прибор для поиска СОVID-19 в воздухе создали ученые из России

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробилогии имени Гамалеи Минздрава РФ создали автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов. Прибор способен распознавать в воздухе до 86 патогенов, включая SARS-CoV-2, сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук.

«Поскольку сейчас возниклa острая необходимость в средствах диагностики и быстрого обнаружения таких опасных инфекционных заболеваний, как SARS-CoV-2, этот прибор у нас в ближайшее время завершает государственные испытания», — процитировало его ИА НСН.

По словам ученого, устройство готовят к массовому серийному производству. Ткачук пояснил, что прибор имеет триггерный детектор. Он отслеживает в режиме реального времени превышение опасной концентрации веществa в воздухе. Устройство срабатывает в течение нескольких секунд.

Ранее специалисты университета Джона Хопкинса, Принстонского и Калифорнийского университетов объяснили, люди какого возраста преимущественно являются распространителями коронавирусной инфекции.