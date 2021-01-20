Прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе разработали в России

Ученые Института космических исследований РАН создали прототип прибора, с помощью которого можно будет искать полезные ископаемые на Луне и Марсе. Его планируют установить на тяжелый «Луноход-Геолог». Это устройство может точно определить элементный состав вещества на глубине до метра.

«При поддержке Российского научного фонда мы создали лабораторный прототип прибора и провели его испытания на ускорителе протонов в Объединенном институте ядерных исследований. Эксперимент показал, что наша концепция работает. <…> Он лучше всего подходит для лунохода. Вдоль трассы мы сможем определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 сантиметров», — приводит РИА «Новости» слова заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

Собеседник добавил, что над созданием этого прибора работали три года. Его предложат для установки на российские и зарубежные роверы для изучения Луны и Марса. В основе аппарата — гамма-детектор, который совместили с детектором частиц космических лучей. Он отсеивает ложные срабатывания и повышает точность данных.

Прибор поможет найти редкоземельные или благородные металлы. Для этого луноход должен будет постоять на месте пару часов, чтобы устройство набрало статистику отсчетов от гамма-лучей.