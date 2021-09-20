Прибор для поиска химикатов в овощах и фруктах создадут в России

Российские специалисты работают над созданием портативного прибора для определения пестицидов на поверхности овощей, фруктов. Обнаружить эти вещества в данный момент можно только в лаборатории. Об этом сообщила журнал Nanoscale.

Инженеры из ИТМО и специалисты Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе вместе с зарубежными коллегами разработали сенсоры, позволяющие моментально проанализировать арбуз или яблоко прямо в магазине. Прибор сможет сразу же определять пестициды.

Сенсоры работают следующим образом: кусочек материала кладут на фрукт и смачивают спиртом. Это нужно, чтобы перенести молекулы пестицидов на поверхность пленки. После этого материал помещают в специальный прибор — спектрометр. О том, есть ли в овоще или фрукте вредные вещества, можно будет судить по оптическому отклику, характеру и форме спектров на графиках. Об этом «Известиям» рассказали в ИТМО.

«Мы сравнивали пределы обнаружения пестицидов в наших сенсорах с классическими инструментами — хромотографическими, полярографическими, вольтамперометрическими и другими методами для поиска химикатов. Наш способ быстрее, дешевле, мобильнее», — рассказала изданию руководитель проекта, инженер научно-образовательного центра инфохимии университета ИТМО Анастасия Ненашкина.

По ее словам, за границей уже производят портативные установки, подходящие для анализа таких пленок. Ненашкина отметила, что у приборов высокая чувствительность и стоимость.

Разработчики в настоящий момент собирают большую базу данных разных патогенных веществ и составляют «паспорт» на каждый яд. Чтобы устройство определило вредоносный химикат, оно должно быть с ним знакомо. Исследователи предупредили, что такие устройства внедрят еще не скоро.