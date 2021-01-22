Создан прибор для оценки заразности новых штаммов SARS-CoV-2

В Канаде создали биосенсор, который оценивает взаимодействие коронавируса с клетками человеческого организма. Прибор поможет оценить, насколько заразны новые мутации SARS-CoV-2.

Устройство разработали специалисты Университета Куинс и Университета Британской Колумбии, сообщила газета «Известия». Оно анализирует связь шипа коронавируса с ферментом АСЕ2.

В работе биосенсора ученые использовали светящийся фермент люциферазу. К шипу они прикрепляют один фрагмент его белка, а к ферменту — другой. При соединении двух компонентов люцифераза начинает светиться.

Методика, полагают в Канаде, поможет выяснить, насколько вирусы с новыми мутациями способны проникать в клетку. Эксперты рассчитывают с ее помощью оценивать и эффективность лекарств.

Российские ученые заметили, что биосенсор покажет себя в фундаментальных исследованиях. В практическом применении прибора они усомнились: пока что люминесцентный эффект при взаимодействии SARS-CoV-2 и АСЕ2 удалось зарегистрировать только в идеальных, «чистых» условиях.