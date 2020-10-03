Президент Туркмении раздал названия новой технике. Об этом вышел сюжет на ТВ

Промышленные предприятия Туркменистана готовят к выпуску новую технику. Названия для нее уже придумал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Телевизор диагональю 65 дюймов будет продаваться под названием «Алем», что переводится как «Вселенная». Компьютер-моноблок глава государства предложил обозначить как «Шовлы», то есть «Удачный». А мини-телефон с двумя SIM-картами будет продаваться под наименованием «Корпе», или по-русски «Малыш».

Кроме того, президент назвал будущий смартфон «Милли» («Национальный»), а роутер — «Учгуном» («Искрой»). Туркмения теперь также будет производить кулер «Тешне» («Жажда») и сплит-кондиционер «Мылайым» («Тепло»).

Помимо этого, Бердымухамедов дал поручение представителям текстильной промышленности. Туркменские специалисты должны ориентироваться на сезонные потребности граждан, разрабатывать и запускать в производство новые линии одежды и другие изделия. При этом особое внимание следует уделять соответствию отечественного текстиля международным стандартам качества и экологической безопасности.

Президент предложил запустить соответствующую рекламно-информационную поддержку, чтобы активнее продвигать текстильную продукцию за рубежом.

Бердымухамедов также подписал постановление о создании в стране Акционерного общества открытого типа Mary deri-aýakgap — Марыйской кожаной обуви. Согласно документу, Минтекстиль Туркмении поучаствует в создании предприятия в качестве учредителя с 40% долей в его уставном капитале.