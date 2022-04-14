Президент РАН рассказал о прекращении сотрудничества с китайскими учеными

Международное сотрудничество ученых необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень достижений и развития технологий. Но после начала специальной операции на Украине Российская академия наук оказалась нежелательным партнером для представителей научных сообществ многих стран. Об этом на пленарной сессии «Международные отношения в условиях цифровизации общественной жизни», которая прошла в МГИМО, заявил президент РАН Александр Сергеев.

Он пояснил, что руководители академий ряда стран, с которыми раньше были хорошие отношения начали отказываться от контактов, откладывая или срывая мероприятия, о которых договорились ранее.

«У нас сейчас с большинством академий наук, с которыми мы сотрудничали, проводили мероприятия, имели иностранных членов с обеих сторон отношения заморожены. Ряд из них сделал заявления, которые иначе как агрессивные мы назвать не можем», — заявил Сергеев.

Он отметил, что вслед за Западными коллегами сотрудничество приостановили представители Китая.

«Прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже „нажали на паузу“», — отметил президент РАН. По его словам, уже месяц он не может договориться об осуждении новых условий с представителями Пекина, хотя раньше сотрудничество носило регулярный характер.

Президент РАН добавил, что пока сохраняется сотрудничество с учеными Индии. На следующей неделе пройдет встреча с атташе по науке индийского посольства.