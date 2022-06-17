Президент РАИИ объяснил проблему недопонимания искусственного интеллекта в России

Проблемы недопонимания искусственного интеллекта в России возникли из-за того, что термин изначально перевели на русский язык не совсем точно. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ рассказал президент Российской ассоциации искусственного интеллекта Вадим Борисов.

Президент РАИИ отметил, что термин «искусственный интеллект» как понятие известен достаточно давно. Ученые, в том числе отечественные, занимались проблематикой искусственного интеллекта на протяжении 30-40 лет. Но только в последние годы это стало фокусом всеобщего внимания.

Борисов заявил, что недопонимание ИИ в России могло быть связано с тем, что в первой книге автора этого термина, американского информатика Джона Маккарти, фразу перевели на русский не совсем корректно.

«Термин „искусственный интеллект“, как его трактуют, изначально был не совсем точно переведен с англоязычного на русскоязычный сегмент. Термин ИИ означал „разумное рассуждение“, или „рассуждать разумно“», — сказал Борисов.

По его словам, коротко сформулировать, что такое ИИ, нельзя.