Презентация Samsung: характеристики, предзаказ и ОС

Samsung презентовал новую серию флагманских смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, их впервые показали в онлайн-формате. Инновационные модели сильно отличаются от своих старших братьев.

Линейка Note

Новый Galaxy Note20 Ultra стал флагманом линейки. Он снаряжен 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED с разрешением 3088×1440 пикселей. Производители утверждают, что у экрана будет «журнальный» эффект — такая реалистичность достигнута благодаря тонкому и очень прозрачному стеклу без воздушной прослойки.

Будущие пользователи также смогут снимать видео в качестве 8K и пользоваться функцией съемки со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении FullHD. В комплекте гаджета также имеется перо S Pen, которое позволит управлять телефоном удаленно. Устройство доступно с объемами памяти в 256 и 512 гигабайт.

Galaxy Note20 разработчики снабдили 6,7-дюймовой панелью Super AMOLED Plus с разрешением в 2400×1080 пикселей. У смартфона имеется тройная камера с объективами в 12, 64 и 12 мегапикселей. Он доступен только с памятью в 256 гигабайт.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3

Эту версию Watch выпустили сразу после первой. Часы можно будет приобрести в трех версиях: с диагональю 41 мм, с диагональю 45 мм и 45 мм с LTE-модулем (eSIM). Самая маленькая модель оснащена экраном с диагональю в 1,2 дюйма, гладким подвижным безелем. У большой модели последний с насечками и экран в 1,4 дюйма.

Galaxy Watch 3 изготовлены из стали. Разработчики заявляют, что часы выдерживают давление воды до 5 атмосфер (50 метров) и имеют супер-защиту. Часы смогут отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, сон, анализировать и определять тип физических упражнений.

Планшет Samsung Galaxy Tab S7

Планшет станет самым ярым конкурентом Apple iPad Pro и Microsoft Surface.

В комплекте также идет перо SPen, оно немного крупнее, чем для Galaxy Note20 и крепится сзади корпуса на специальную площадку, от которой еще и заряжается.

Диагональ экрана AMOLED составляет 12,4 дюйма с разрешением 2800×1752 пикселей. Устройство вместит 126 гигабайт информации. Для тех, кто оформит предзаказ, с гаджетом получит чехол, который добавляет в конструкцию откидную ножку, как у Microsoft Surface и клавиатуру с тачпадом.

Наушники Samsung Galaxy Buds Live.

Разработчики сделали наушникам-бобам активное шумоподавление. Каждый оснащен датчиками, благодаря которым при вытаскивании одного наушника, музыка останавливается. Их гарнитура также определяет, что наушник вставили в ухо не той стороной или слишком глубоко, и предупредит уведомлением на смартфон.

Устройство будет работать автономно 7,5 часов в режиме воспроизведения музыки, 5,5 часов с активным пропусканием внешних шумов и 4,5 часа с активным шумоподавлением. Кейса хватит подзарядить «бобы» 3-4 раза.

Цены и предзаказ

Примерная цена продажи Galaxy Note20 составляет порядка 80 тысяч рублей, а Note20 Ultra — 100 тысяч рублей. Предзаказ на устройства станет возможным уже с сегодняшнего дня, а с 21 августа уже стартуют обычные продажи.

Крупнейшие российские магазины техники уже готовятся к заказам. Сейчас доступны флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra, смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3, планшет Samsung Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live.

Ритейлеры уверены, что спрос будет огромным благодаря экосистемному принципу их работы, который позволит максимально использовать обширный функционал новинок. Тем более, серия Note уже завоевала себе прочное место в продажах.

Обновление Android

Во время трансляции компания также сделала важное объявление. С сегодняшнего дня Galaxy S и Galaxy Note будут получать три года поддержки большими обновлениями Android. До этого покупателям давалось два года поддержки и одна версия операционной системы.

Это правило также будет действовать для линейки S20 и моделей прошлого года из линеек S10 и Note10. Это значит, что сейчас смартфоны 2019 года смогут остаться на новейшей операционной системе Android 12 до 2022 года.

Система Android 11 сейчас пока дорабатывается, ее официально могут представить уже этой осенью, в одно время с выходом нового смартфона Pixel 5. После презентации на окончательную подготовку обновления для отправки на устройства может уйти от двух до шести месяцев. Разработчики, скорее всего, дадут обновить отдельно немного раньше некоторые новые элементы.