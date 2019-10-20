Презентация российского лунного модуля пройдет в США

Агентство сослалось на тезисы доклада, которые подготовили для мероприятия российские специалисты.

«В докладе представлен концепт сегмента для лунной орбитальной станции. Основное назначение сегмента — поддержка и снабжение миссий на поверхности Луны», — сказано в сообщении.

Как будет выглядеть и оснащаться лунный модуль, пока неизвестно.

Конгресс пройдет уже в 70-й раз. В этом году он откроется 21 октября и продлится до 25 октября.

Весной 2019 года Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса», рассказал о планах России совершить пилотируемый полет к единственному естественному спутнику Земли. Высадка на поверхность Луны намечена на 2030 год. Если проект будет успешно реализован, то приблизительно через 10 лет на этой планете появятся российские модули для жизни и научных экспериментов космонавтов.