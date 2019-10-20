  • Презентация российского лунного модуля пройдет в США

    20 октября 2019, 05:44

    Светлана Степанова

    Российская ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представит в США концепт сегмента взлетно-посадочного модуля для Луны. Это произойдет на Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет в Вашингтоне. Подробности сообщило РИА «Новости».
    Презентация российского лунного модуля пройдет в США

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    Агентство сослалось на тезисы доклада, которые подготовили для мероприятия российские специалисты.

    «В докладе представлен концепт сегмента для лунной орбитальной станции. Основное назначение сегмента — поддержка и снабжение миссий на поверхности Луны», — сказано в сообщении.

    Как будет выглядеть и оснащаться лунный модуль, пока неизвестно.

    Конгресс пройдет уже в 70-й раз. В этом году он откроется 21 октября и продлится до 25 октября.

    Весной 2019 года Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса», рассказал о планах России совершить пилотируемый полет к единственному естественному спутнику Земли. Высадка на поверхность Луны намечена на 2030 год. Если проект будет успешно реализован, то приблизительно через 10 лет на этой планете появятся российские модули для жизни и научных экспериментов космонавтов.