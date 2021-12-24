Презентация первого электромобиля Mercedes-Benz EQS прошла в России

Презентация первого электромобиля от Mercedes-Benz EQS состоялась в России. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу «Мерседес-Бенц Рус».

Продажи стартуют в начале 2022 года. Запас хода электромобиля равен до 770 километров, мощность силовой установки — 385 кВт. У машины два электромотора, она может разогнаться до 100 километров в час за 4,3 секунды. Его максимальная скорость — 210 километров в час.