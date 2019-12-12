Превращение iPhone в iPod. Новое приложение возвращает в прошлое
Музыкальные плееры iPod с приходом стриминговых сервисов казалось навсегда ушли в прошлое. Но ощутить, как прокручивается колесико для перемотки треков все еще хочется многим. Для любителей ностальгии в App Store появилось приложение Rewound, которое превращает современный гаджет в iPod. Об этом сообщило издание The Verge.
При попытке провернуть колесико идет вибрация, как и у классического iPod.
Разработчик приложения Луи Анслоу заявил, что его идея заключается в том, что все, кто испытывают ностальгию по кнопкам на iPod могли получить желаемое.
Для того, чтобы обойти запрет Apple на использование их товарного знака, обложку с колесиком для использования плеера можно загрузить уже после установки приложения.
На данный момент Rewound поддерживает только Apple Music, но в будущем планируется поддержка Spotify. По словам автора, сейчас он работает над специальным виджетом, который позволит выводить на экран блокировки работающий iPod Nano.