Превращение iPhone в iPod. Новое приложение возвращает в прошлое

При попытке провернуть колесико идет вибрация, как и у классического iPod.

Разработчик приложения Луи Анслоу заявил, что его идея заключается в том, что все, кто испытывают ностальгию по кнопкам на iPod могли получить желаемое.

Для того, чтобы обойти запрет Apple на использование их товарного знака, обложку с колесиком для использования плеера можно загрузить уже после установки приложения.

На данный момент Rewound поддерживает только Apple Music, но в будущем планируется поддержка Spotify. По словам автора, сейчас он работает над специальным виджетом, который позволит выводить на экран блокировки работающий iPod Nano.