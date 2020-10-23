Преимущества новейших российских ледоколов назвали в Совфеде

Сенатор напомнил, что в рабочий режим встало судно «Арктика». На другой ледокол этой серии «Сибирь» идет загрузка топлива. Позднее в серию пойдут такие суда, как «Чукотка», «Якутия», «Урал».

Широков заметил, что благодаря российским ледоколам активно развивается Северный морской путь, который является кратчайшей водной дорогой из Европы в Азию.

«Технологически Россия показывает свою роль и значение как единственная в мире страна, умеющая строить атомные ледоколы и на основании этого обладающая серьезными компетенциями в арктическом измерении, в освоении Севера и Арктики», — обратил внимание Широков.